Ellerini dezenfekte ederken, takla atıp sürüklendi Ellerini dezenfekte ederken, takla atıp sürüklendi Bursa'da, seyir halindeki otomobile çarpan kadın sürücü yaklaşık 100 metre takla atıp sürüklendi.

Ellerini dezenfekte ederken, takla atıp sürüklendi

BURSA - Bursa'da, seyir halindeki otomobile çarpan kadın sürücü yaklaşık 100 metre takla atıp sürüklendi. Kazada sürücü D.E ve annesi H.E yaralandı. Kadın sürücü D.E ellerini dezenfekte etmeye çalışırken otomobilin direksiyon kontrolünü kaybettiği belirlendi.

Kaza, gece saatlerinde Bursa-Ankara yolunda İnegöl rampasında meydana geldi. Edilen bilgilere göre, D.E ve annesi H.E (62), tatilden Bursa'ya dönmek yola çıktı. Anne kız mola verdikten sonra dönüş yoluna geçti. Bu sırada araç içinde D.E, iddiaya göre ellerini dezenfekte etmek istedi. El dezenfektanını sıkanD.E kullandığı59 FN 812 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetti. Direksiyon kontrolünü kaybeden kadın sürücü seyir halinde olan 16 J 1164 plakalı araca çarptı.

Yaklaşık 100 metre sürüklenip takla atan otomobil,yol kenarındaki refüjlere çarparak durabildi. Kazada, otomobilde sıkışan anne ve kız, yaralandı.Diğer otomobil sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan anne kız, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA