Ellerini dezenfekte ederken 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı
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Polis, Bursa, 3. Sayfa

Ellerini dezenfekte ederken 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Ellerini dezenfekte ederken 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı Bursa'da seyir halindeki aracında ellerini dezenfekte eden genç kadın uçuruma yuvarlandı Bursa'da genç kadın içerisinde kuzeninde bulunduğu aracıyla seyir halindeyken ellerini dezenfekte etmeye çalışırken, direksiyon...

20.04.2020 21:23 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:24
Ellerini dezenfekte ederken 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Ellerini dezenfekte ederken 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Bursa'da seyir halindeki aracında ellerini dezenfekte eden genç kadın uçuruma yuvarlandı

BURSA - Bursa'da genç kadın içerisinde kuzeninde bulunduğu aracıyla seyir halindeyken ellerini dezenfekte etmeye çalışırken, direksiyon hakimiyetini kaybederek 30 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesine bağlı Avdancık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hilal İ. ve kuzeni Zeynep Y. (23), piknik yapmak için evden çıktı. İki kuzen Avdancık kırsalında mangal yaptıktan sonra dönüş yoluna geçti. Bu sırada Zeynep Y. ve Hilal İ., iddiaya göre ellerini dezenfekte etmek istedi. Seyir halindeki aracın sürücü koltuğunda oturan Hilal İ. kullandığı 16 NST 49 plakalı otomobili ile direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten taklalar atarak yuvarlanan otomobil, uçurumdaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada, otomobilde sıkışan Hilal İ. ve Zeynep Y., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan kuzenler, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Hilal İ. ve kuzeni Zeynep Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Ellerini dezenfekte ederken 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Kaynak: İHA

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