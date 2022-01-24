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Ellerindeki tarihi sikkeleri satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Ellerindeki tarihi sikkeleri satmak isterken jandarmaya yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da ellerinde bulunan 126 adet tarihi sikkeyi satmak isteyen iki kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Afyonkarahisar'da ellerinde bulunan 126 adet tarihi sikkeyi satmak isteyen iki kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Eskieymir köyünde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, köyde yaşayan 2 şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan sikkeler olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahısların kullandıkları aracı takibe alan ekipler oluşturdukları uygulama noktasında aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 126 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Olayın ardından isimleri açıklanmayan iki şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Karahisar, Jandarma, 3. Sayfa, Haber

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