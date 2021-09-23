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Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen 4 kişi yakalandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen 4 kişi yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserlere müşteri aradıkları iddia edilen E.Ç, V.Ç, B.Ç. ve E.Ç'nin bulunduğu otomobili Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, değişik madenlerden oluşan 111 sikke, 5 yüzük, bir haç objesi ile 8 metal obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen 4 kişi yakalandı - Haberler
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