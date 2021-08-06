Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar
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Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar

Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de 3 şüpheli, ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak isterken jandarma ekiplerince yakalandı.

ESKİŞEHİR'de 3 şüpheli, ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak isterken jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin aracında, Geç Antik veya Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 29 altın boncuk, 8 altın obje ve 'Eros' figürlü küpe ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesi Çukurhisar Mahallesi'nde R.G., B.Ş. ve A.Ç.K.'nin ellerindeki tarihi eserleri satmak için alıcı aradığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla takibe alınan şüphelilerin aracı, Hisar Mahallesi'ndeki dinlenme tesisinde durduruldu. Araçtaki 3 şüpheli, gözaltına alındı; yapılan aramada ise Geç Antik veya Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 29 altın boncuk, 8 altın obje ile 'Eros' figürlü küpe ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tarihi eserler ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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