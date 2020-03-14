Ellerindeki demir çubuklarla mağazayı talan eden şahıslar kamerada Ellerindeki demir çubuklarla mağazayı talan eden şahıslar kamerada Taciz iddiasını duyan şahıslar mağazayı yerle bir etti, ardından kundakladı Çalışanı taciz ettiği iddia edilen kişi mağazayı devretti, şahıslar mağazanın yeni sahibine saldırmak istedi Maltepe'de şaşkına uğratan bir olay yaşandı.

Ellerindeki demir çubuklarla mağazayı talan eden şahıslar kamerada

Taciz iddiasını duyan şahıslar mağazayı yerle bir etti, ardından kundakladı

Çalışanı taciz ettiği iddia edilen kişi mağazayı devretti, şahıslar mağazanın yeni sahibine saldırmak istedi

İSTANBUL - Maltepe'de şaşkına uğratan bir olay yaşandı. Mağazadaki kadın çalışanı taciz ettiği iddia edilen mağaza sahibi, yaklaşık 2 ay önce mağazayı başka birine devretti. Taciz iddiasını yeni duyan kadının yakınları ise akşam saatlerinde mağazayı bastı. Mağazanın sahibini orada bulamayan şahıslar, çalışanlara saldırıp mağazayı yerle bir ederek kundaklayan şahıslar, olay yerinden uzaklaştı. Mağazanın çalışanları ise uğradıkları saldırı sonrası şoke oldu. Şahısların mağazayı talan edip camlarını kırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de geçtiğimiz gün saat 20.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya gire bir giyim mağazasının sahibi kadın çalışanlarından birini taciz etti. Ardından şahıs, yaklaşık 2 ay önce mağazayı başka birisine devretti. Tacize uğradığı iddia edilen kadın çalışanın yakınları ise olaydan yeni haberdar olarak geçtiğimiz akşam mağazayı bastı. 3 şahıs demirlerle mağazanın camlarını yerle bir etti, içerisindeki ürünleri ve rafları dağıttı. Ardından mağazayı kundaklayarak yangına sebep oldu. Şahıslar ayrıca mağaza çalışanlarına da saldırdı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken şahıslar oradan uzaklaştı. Mağaza çalışanları yaşadıkları olay karşısında şaşkınlığa uğradı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Mağaza çalışanı Bahar Ş. "3 kişi içeri girdi, patronu sordu. Biz de nerede olduğunu bilmiyoruz dedik. O zaman yetkili birini arayın gelsin dediler. Aradık geldiler. Sonra her yeri dağıtmaya başladılar. Ateşe verdiler. Bayan arkadaşımıza saldırdılar. Darp ettiler. Camları da kırdılar. Bu şekilde gelişti. Sonra kaçıp gittiler" dedi.

Taciz iddiasını uyan şahısların mağazayı dağıtıp camlarını yerle bir ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 şahıs demirlerle mağazanın camlarına vuruyor. Yerlerde de birçok mağaza ürünü olduğu görülüyor. Ardından araç binip uzaklaşıyorlar.

Kaynak: İHA