Ellerinde tüfek, üzüm bağlarını koruyorlar
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Ellerinde tüfek, üzüm bağlarını koruyorlar

Ellerinde tüfek, üzüm bağlarını koruyorlar
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 50 bin dekar alanda sofralık üzüm hasadı başlarken, arazilerdeki güvenlik önlemleri de arttı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 50 bin dekar alanda sofralık üzüm hasadı başlarken, arazilerdeki güvenlik önlemleri de arttı. Üzüm bahçelerinin bekçileri, ellerinde av tüfekleriyle 24 saat hırsızlara karşı nöbet tutuyor.

İlçenin Altınüzüm, Boğaziçi, Sulumağara ve Yeşilyurt mahallelerinde 50 bin dekarda yetiştirilen sofralık üzümün hasadına başlandı. Bu yıl 70 bin ton rekoltenin beklendiği 'Antep karası' 3 TL'den 'Hatun Parmağı' ise 2,75 TL'den satışa sunuluyor. Hasat döneminin başlamasıyla bahçelerde hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemleri de artırıldı. Üzümlerin olgunlaşmaya başlamasıyla hasat dönemine kadar olan 1 aylık sürede, 6 kişilik ekip, tüfekleriyle 750 bin kök üzümün bulunduğu arazide motosikletlerle devriye atarak, av tüfekleriyle 7 gün, 24 saat nöbet tutuyor.Hırsızlık olaylarının önüne geçmek için önlemlerini aldıklarını belirten Birlik Başkanı Cemal Yıldırım," Hasadın başlamasıyla ile birlikte 750 bin kök üzüm bağında yaşanabilecek hırsızlıkları önlemek amacı ile motorize ekiplerimizle, gece gündüz  her ihbarı değerlendirerek kontroller yapıyor. Bekçiler bağ sahipleriyle sürekli irtibat halinde görevlerini yapıyorlar. Üreticilerimizin alın teri dökerek, aylarca emek vererek yetiştirdikleri çocuklarının rızkı sofralık üzümü hırsızlara kaptırmamak için elimizde geleni yapıyoruz. Eylül ayı sonunda kadar devam edecek olan hasat sonuna bekçilerimiz hırsızlıkları önlerken, jandarmaya da yaşanan olaylarla ilgili ihbarda bulunuyoruz" dedi.


Ellerinde tüfek, üzüm bağlarını koruyorlar
Ellerinde tüfek, üzüm bağlarını koruyorlar
Ellerinde tüfek, üzüm bağlarını koruyorlar
Ellerinde tüfek, üzüm bağlarını koruyorlar
Ellerinde tüfek, üzüm bağlarını koruyorlar
Ellerinde tüfek, üzüm bağlarını koruyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

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