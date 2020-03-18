Ellerimizle neden yüzümüze dokunuruz? Bilimsel araştırmaların ilginç sonuçları Ellerimizle neden yüzümüze dokunuruz? Bilimsel araştırmalar anne karnı ve çocukluk alışkanlıklarının önemli olduğunu, bebeklerin yüzlerini tanımak için özellikle burunlarına dokunduklarını ortaya koyuyor. Yüze dokunmak duygularımızı ifade etmede de yardımcı oluyor.

Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılarak büyük bir sağlık krizine yol açan koronavirüs (Covid 19) salgını sebebiyle birçok ülkede karantina ilan edilirken, yetkililer vatandaşlara ellerini sık yıkama ve hijyen kurallarına dikkat etme konusunda uyarıda bulunuyor.

Uzmanlar koronavirüsün göz, ağız ve burun yoluyla vücuda girdiğini ve binlerce bakteri bulunduran ellerimizi sabunlu suyla, dezenfektan ya da kolonya gibi mikrop öldürücülerle yıkamayı ve ellerimizle yüzümüze dokunmamamız gerektiğini ifade ediyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com