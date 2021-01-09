Elleri ve ayakları bağlı kadını darbedip, bileziklerini gasbettiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
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Elleri ve ayakları bağlı kadını darbedip, bileziklerini gasbettiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

09.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:54
Elleri ve ayakları bağlı kadını darbedip, bileziklerini gasbettiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, ellerini ve ayaklarını bağladıkları 87 yaşındaki kadını darbederek bileziklerini gasbettiği iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, ellerini ve ayaklarını bağladıkları 87 yaşındaki kadını darbederek bileziklerini gasbettiği iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Gölova Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hatice Aykut (87), evde saldırıya uğradığını belirterek, komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, elleri ve ayakları bağlanan Aykut'un, darbedilerek 10 altın bileziğinin çalındığını belirledi.

Eşkali tespit edilen A.S. (33), A.T. (31) ve R.U. (33) yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve ağıllarında yapılan aramada, 7 altın bilezik, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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