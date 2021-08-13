Elleri ve ayakları bağlanarak öldürülen Nijeryalı DJ davasında karar açıklandı
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Elleri ve ayakları bağlanarak öldürülen Nijeryalı DJ davasında karar açıklandı

Elleri ve ayakları bağlanarak öldürülen Nijeryalı DJ davasında karar açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mecidiyeköy'de evinde elleri ve ayakları bağlanarak öldürülen Nijerya'lı DJ davasında karar açıklandı.

Mecidiyeköy'de evinde elleri ve ayakları bağlanarak öldürülen Nijerya'lı DJ davasında karar açıklandı. Mahkeme, suçunu samimi şekilde itiraf eden sanık Acıard'ın cezasında indirim uygulayarak müebbet ve 11 yıl 8 ay hapsine karar verdi. Diğer sanık Araujo'nun ise, 11 yıl 8 ay hapsine hükmedildi. Karar duruşmasında cinayeti itiraf eden Acıard, "Bana olan borcunu almaya gitmiştim, tartıştık. Elektro şok cihazını üzerinde kullandım. Yere düşünce ellerini bağladım. Kendisini sandalyeye oturttum sonra bıçakladım. Özür dilerim" dedi.

Şişli Mecidiyeköy'de 5 Şubat 2020'de Nijerya uyruklu Emmanuel Ifeanyı Owunnah, elleri ve ayakları elektrik kablosuyla bağlanarak, yüzü ve boğazı kesilerek öldürülmüştü. Güvenlik kameralarının incelemesiyle olay saatinde Brezilya uyruklu oldukları belirlenen Jonathan Carvalho de Araujo ile Sandro Marcello Acıard isimli iki kişinin Owunnah'ın evinden çıktıkları tespit edilmişti. Gözaltına alınan sanıklar, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.

Olaya ilişkin İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanıklar Jonathan Carvalho de Araujo ile Sandro Marcello Acıard, tutuklu bulundukları cezaevinden getirildi. Duruşmada sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tercüman eşliğinde savunması sorulan sanık Acıard maktulün kendisinden borç olarak bin 200 dolar istediğini söyleyerek, "Olay günü beni arayarak, borcunu ödemek için evine çağırdı. Jonathan ile birlikte Emi'nin evine gittik. Emi bana televizyonunu borç karşılığında vermeyi teklif etti. Televizyonun parası borç miktarını karşılamıyordu. Bana bir çanta verdi, içinde ses sistemi ve playstation vardı. Ben televizyonu Jonathan'a verdim, aşağıya inip orada beklemesini söyledim. Emi ile aramızda ufak bir tartışma oldu. Ben çanta ile evden çıkacakken Emi bir bardağı kafama geçirdi. Ben de kendimi korumak için yanımda bulunan elektro şoku ona karşı kullandım. Emi yere düştü, kablo ile ellerini arkadan bağladım. Kendine gelmesi için yüzüne tokat attım. Hala sinirli bir şekilde benimle tartışıyordu, ailemi ve beni öldürmekle tehdit ediyordu. Kendisi mafya üyesi olduğu için çekindim. Kendisini sandalyeye oturttum sonra bıçakladım" şeklinde konuştu.

Sanık Acıard ailesinin ve çocuğunun pasaport alıp Türkiye'den ayrılmasını beklediği için cinayeti itiraf etmediğini söyleyerek "Onların güvenliği için anlatmadım. Şu anda anlattıklarım doğrudur. Jonathan, bu olaylar olurken aşağıdaydı. Bu olaylar hakkında bilgisi yoktur. Sizlerden çok özür diliyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim. Size doğruyu anlatmadığım için özür dilerim. Yaşanan olaydan dolayı da çok üzgünüm" dedi.

Diğer sanık Araujo, maktulü ziyarete gitmesinin suç işlediği anlamına gelmediğini söyleyerek "Ben aşağıda bekledim. Daha ne söyleyebilirim. 1 yıl 6 aydır tutukluyum. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" savunmasını yaptı.

Sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, cinayeti itiraf eden sanık Acıard'ı, önce 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Acıard'ın suçunu samimi bir şekilde itiraf etmiş olması nedeniyle, cezasında indirim uygulayarak müebbet hapse düşürülmesine hükmetti.

Mahkeme diğer sanık Jonathan Carvalho de Araujo'nın ise, 'kasten öldürme' suçundan beraatına karar verdi. Tahliyesine hükmedilen Araujo hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, her iki sanık hakkında 'nitelikli yağma' suçundan ise ayrı ayrı 11 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti.

(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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