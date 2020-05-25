Elleri tetikte, vatan nöbetinde bayram
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elleri tetikte, vatan nöbetinde bayram

Mardin'de görevli güvenlik korucuları Ramazan Bayramı'nı elleri tetikte, vatan nöbetinde geçiriyor.

25.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:47

Mardin'de görevli güvenlik korucuları Ramazan Bayramı'nı elleri tetikte, vatan nöbetinde geçiriyor.

Halkın huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için 7 gün 24 saat nöbet tutan güvenlik korucuları, terör örgütünün olası saldırılarına karşı kırsal alana hakim tepelerde oluşturulan nöbet kulübeleri ile uygulama noktalarında görev yapıyor, güvenlik güçleriyle operasyonlara çıkıyor.

Ömerli, Yeşilli ve Savur yollarının kesiştiği Hop Geçidi mevkisindeki nöbet kulübesinde görevli korucular, Ramazan Bayramı'nda da vatan için görev yapmanın gururunu yaşıyor.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, nöbet kulübesinde görevlerini özveriyle sürdüren korucuları ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Kandemir, güvenlik korucularına şeker ve baklava ikram etti.

Güvenlik korcularının Doğu ve Güneydoğu'da yıllardır asker ve polisle omuz omuza terörle mücadele ettiğini belirten Kandemir, korucuların yaz kış, bayram demeden her zaman görevlerinin başında olduğunu ifade etti.

Kandemir, bu bayramı da ailelerinden uzakta nöbet kulübelerinde geçiren güvenlik korucularının bayramını kutladıklarını söyledi.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Kandemir, "Güvenlik korucuları her zaman görevlerinin başında. Vatanımız, bayrağımız ve milletimiz için bu yolda binlerce şehit vermişiz ve bir o kadar daha şehit vermeye hazırız." dedi.

Bayramın huzur ve sağlık getirmesini temenni eden Kandemir, "Ülkemiz, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile mücadelesini özverili bir şekilde sürdürüyor. Millet ve devlet olarak inşallah bunu atlatacağız. İnşallah ülkemizi daha güzel yarınlar, daha güzel bayramlar bekliyor." diye konuştu.

Güvenlik korucularından Ahmet Ökmen de 11 yıldır görevini sürdürdüğünü belirterek her zaman ve her şartta görev yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Ökmen, "Vatanımız ve milletimiz için her zaman göreve hazır bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Elleri tetikte, vatan nöbetinde bayram

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Haber
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı Haber
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Cem Uzan torun sahibi oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
THY EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, 2019-20 sezonunun iptal edilmesini istiyor
THY EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, 2019-20 sezonunun iptal edilmesini istiyor
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Eren Yıldırım Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Gülçin Ergül Onur Büyüktopçu Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Şehit Bayram Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Elleri tetikte, vatan nöbetinde bayram - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 13:48:35. #1.15#
title