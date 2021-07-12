ELLERİ, GÖZLERİ BAĞLANARAK KAÇIRILAN İŞ İNSANINI KURTARILDIĞI O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
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ELLERİ, GÖZLERİ BAĞLANARAK KAÇIRILAN İŞ İNSANINI KURTARILDIĞI O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, 4 gün önce iş görüşmesi için gittiği Tavas ilçesinden 4 kişi tarafından kaçırılan tekstil fabrikası sahibi iş insanı Ömer Aldırmaz'ın (49) polis tarafından kurtarıldığı o anların görüntüleri ortaya çıktı.

DENİZLİ'de, 4 gün önce iş görüşmesi için gittiği Tavas ilçesinden 4 kişi tarafından kaçırılan tekstil fabrikası sahibi iş insanı Ömer Aldırmaz'ın (49) polis tarafından kurtarıldığı o anların görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken, görüntülerde polisin Aldırmaz'ı zorla tutulduğu evde elleri, ayakları ve gözleri bağlı şekilde bulduğu belirtildi.Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde oturan tekstil fabrikası sahibi Ömer Aldırmaz, geçen 8 Temmuz akşamı iş görüşmesi yapmak için Tavas ilçesine gitti. Yakınları, gece eve dönmeyen Aldırmaz'dan haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, Aldırmaz'a ait aracı Gürlek Mahallesi yakınlarında terk edilmiş buldu. Yapılan araştırmada Aldırmaz'ın kaçırıldığı belirlendi.

BAĞ EVİNDE ELLERİ, AYAKLARI, GÖZLERİ BAĞLI BULUNDU

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Aldırmaz'ın bulunup, kurtarılması için başta Cinayet Büro ekiplerinden olmak üzere konularında uzman özel ekip oluşturdu. Özel ekip Aldırmaz'ın kaybolduğu Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'nde araştırmalarına başladı. Yol boyunca tüm güvenlik kamera kayıtları incelendi. Yapılan çalışmalarda Aldırmaz'ın Çal ilçesinin İsabey Mahallesi'nde bir bağ evinde zorla tutulduğu belirlendi. Geçen 10 Temmuz'da bağ evine operasyon düzenleyen polis, Aldırmaz'ı kurtarırken, Cüneyt Şentürk (27), Sevgi Erkan (38), Ahmet Temiz (28) ve Kudret Cankaratepe (28), gözaltına alındı. Bağ evinde Aldırmaz, elleri, ayakları ve gözleri bantlanmış halde bulundu.

ARACIN BAGAJINDA KAÇIRILMIŞ

Aldırmaz'ın şüpheliler tarafından elleri, ayakları bağlanıp, gözleri de kapatılarak bir aracın bagajında kaçırıldığını belirlendi. 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'yağma' suçlarından tutuklandı.

'5 SAAT BAGAJDA TUTULDUM'

Kaçıran kişiler tarafından darbedilen Ömer Aldırmaz'ın, polise verdiği ilk ifadesinde, Bir iş yatırımı için Nikfer Mahallesi'ne gitmiştim. Bu sırada üzerime atlayan kişiler ellerimi arkadan kelepçeledi, ayaklarımı da bağladılar sonra gözlerimi de kapattıktan sonra beni bir aracın bagajına taşıdılar. Gece boyunca yaklaşık 5 saat bagajda tutuldum. Nereye gittiğimizi anlamadım. Bir eve götürdüler, neresi olduğunu bilmiyordum. Ellerim ve ayaklarım bağlıyken polisin seslerini duydum. Beni neden kaçırdıklarını bilmiyorum dediği öğrenildi.

ELLERİ, GÖZLERİ BAĞLANARAK KAÇIRILAN İŞ İNSANINI KURTARILDIĞI O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
ELLERİ, GÖZLERİ BAĞLANARAK KAÇIRILAN İŞ İNSANINI KURTARILDIĞI O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
ELLERİ, GÖZLERİ BAĞLANARAK KAÇIRILAN İŞ İNSANINI KURTARILDIĞI O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
ELLERİ, GÖZLERİ BAĞLANARAK KAÇIRILAN İŞ İNSANINI KURTARILDIĞI O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Elleri, gözleri bağlanarak kaçırılan iş insanını kurtarıldığı o anların görüntüsü ortaya çıktı
Elleri, gözleri bağlanarak kaçırılan iş insanını kurtarıldığı o anların görüntüsü ortaya çıktı
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ELLERİ, GÖZLERİ BAĞLANARAK KAÇIRILAN İŞ İNSANINI KURTARILDIĞI O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI - Haberler
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