Elleri bağlanıp, ağzına havlu sıkıştırılan kuryeyi öldüren 2 şüpheliye gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel
Elleri bağlanıp, ağzına havlu sıkıştırılan kuryeyi öldüren 2 şüpheliye gözaltı (2)TUTUKLANDILARErşan Aydemir'i öldüren Samet Eren Emelce ve Oğuzhan Ülker, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Elleri bağlanıp, ağzına havlu sıkıştırılan kuryeyi öldüren 2 şüpheliye gözaltı (2)
TUTUKLANDILAR
Erşan Aydemir'i öldüren Samet Eren Emelce ve Oğuzhan Ülker, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri