Elleri bağlanıp, ağzına havlu sıkıştırılan kuryeyi öldüren 2 şüpheliye gözaltı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elleri bağlanıp, ağzına havlu sıkıştırılan kuryeyi öldüren 2 şüpheliye gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel
Elleri bağlanıp, ağzına havlu sıkıştırılan kuryeyi öldüren 2 şüpheliye gözaltı (2)

Elleri bağlanıp, ağzına havlu sıkıştırılan kuryeyi öldüren 2 şüpheliye gözaltı (2)TUTUKLANDILARErşan Aydemir'i öldüren Samet Eren Emelce ve Oğuzhan Ülker, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Elleri bağlanıp, ağzına havlu sıkıştırılan kuryeyi öldüren 2 şüpheliye gözaltı (2)

TUTUKLANDILAR

Erşan Aydemir'i öldüren Samet Eren Emelce ve Oğuzhan Ülker, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Meral Akşener Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Özge Özder Kerem Kamışlı İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Salih Uçan Fatih Terim Stefan Kuntz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Elleri bağlanıp, ağzına havlu sıkıştırılan kuryeyi öldüren 2 şüpheliye gözaltı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 15:36:42. #1.17#