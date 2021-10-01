Elleri bağlanıp, ağzına havlu sıkıştırılan kuryeyi öldüren 2 şüpheliye gözaltı - Haberler
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Elleri bağlanıp, ağzına havlu sıkıştırılan kuryeyi öldüren 2 şüpheliye gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da yalnız yaşadığı evinde elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış cansız bedeni bulunan kargo firmasında kurye Erşan Aydemir'in (34), internetten bir arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı Samet Eren Emelce (21) ve Oğuzhan Ülker (24) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da yalnız yaşadığı evinde elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış cansız bedeni bulunan kargo firmasında kurye Erşan Aydemir'in (34), internetten bir arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı Samet Eren Emelce (21) ve Oğuzhan Ülker (24) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Emelce ve Ülker, hırsızlık amacıyla Aydemir'in evine girdiklerini, karşı koyunca bayıltma amacıyla darbedip ellerini bağladıklarını ileri sürdü.

Kargo şirketinde kurye olarak çalışan Erşan Aydemir, önceki gün Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi 340'ıncı Cadde'deki evinde elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış halde ölü bulundu. Vücudunda darp izleri bulunan Aydemir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Eğitim fakültesi mezunu olan Aydemir'in, 26 Temmuz'da nişanlandığı öğrenildi. TÜM MAHALLENİN GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ Aydemir'in ölümü ile ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Kurulan özel ekip, Aydemir'in evinin bulunduğu mahalledeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede, 81 EY 709 plakalı kurye motoru ile Aydemir'in evinin etrafında dolaşan 2 kişi tespit edildi. 2 kişinin, yaklaşık 10 dakika sonra saat 21.40 sıralarında Aydemir'in oturduğu apartmana girdiği belirlendi. Yaklaşık yarım saat içeride kalan bu kişilerin Samet Eren Emelce ve Oğuzhan Ülker olduğu saptandı. Emelce ve Ülker'in, daha sonra ellerinde çanta ve takım elbise ile çıktıları ve motorla uzaklaştıkları belirlendi. Şüpheliler, Keçiören ilçesinde saklandıkları evde polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Emelce ve Ülker, polisteki sorgularında cinayeti itiraf etti. Şüpheliler, Erşan Aydemir ile internetten arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştıklarını, evine hırsızlık için gittiklerini, Aydemir'in kendilerine karşı koyması üzerine darbettiklerini, elini ve kolunu bağladıktan sonra ses çıkarmaması için ağzına havlu koyduklarını söyledi. Şüpheliler, Aydemir'i öldürme niyetinde olmadıklarını, sadece bayıltmak istediklerini ileri sürdü.

Emelce ve Ülker'in, Aydemir'e ait 2 telefon ve 1 takım elbise alarak evden ayrıldığı, telefonlardan birisini de sattıkları belirlendi. 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Elleri bağlanıp, ağzına havlu sıkıştırılan kuryeyi öldüren 2 şüpheliye gözaltı

Elleri bağlanıp, ağzına havlu sıkıştırılan kuryeyi öldüren 2 şüpheliye gözaltı

Elleri bağlanıp, ağzına havlu sıkıştırılan kuryeyi öldüren 2 şüpheliye gözaltı

Elleri bağlanıp, ağzına havlu sıkıştırılan kuryeyi öldüren 2 şüpheliye gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Elleri bağlanıp, ağzına havlu sıkıştırılan kuryeyi öldüren 2 şüpheliye gözaltı - Haberler
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