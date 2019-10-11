11.10.2019 16:10

Eller semaya Barış Pınarı Harekatı için açıldı

Cemaat Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini açıkladı

DENİZLİ - Türkiye'nin sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye huzur ve barışı getirmek için başlatılan, Barış Pınarı Harekatı'na, Denizli'deki camilerde Cuma namazında okunan hutbe ve ardından yapılan dualar ile cemaat destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na, Denizli'den destek artarak devam ediyor. Kentte Cuma hutbesinde cami müezzinleri okudukları hutbelerde harekatın Türkiye'nin birlik ve beraberliği adına önemli olduğunu vurgulayarak, "Millet olarak nice badirelerden geçtik. Bizi tarih sahnesinden silmek isteyenler hiçbir zaman bu emellerinden vazgeçmedi. Ancak her karış toprağı şehitlerimizin mübarek kanıyla sulanan vatanımıza göz dikenler, milletimizi parçalamak isteyenler dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur. Zira bizleri düşmanlarımıza karşı muvaffak kılan muazzam bir gücümüz vardır. Bu gücümüz, Allah'a olan sarsılmaz imanımız, din-i mübin-i İslam'a olan gönülden bağlılığımız, vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza olan sevdamızdır. Geliniz, bu mübarek Cuma gününün şu icabet vaktinde Rabbimize hep birlikte niyaz edelim:

Ya Rabbi! İzzet ve onurumuza, istiklal ve istikbalimize kastedenlere, varlığımıza ve vatanımıza göz dikenlere fırsat verme. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizin barış ve selameti için sefere çıkan kahraman ordumuza yardım eyle. Askerlerimizi ve güvenlik güçlerimizi her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle! Fesadı ve terörü ortadan kaldırmak için çıktığımız bu yolda bizleri nusretinle ve kudretinle muzaffer eyle" ifadelerine yer verdiler.

Namaz sonrası 'Fetih' suresi okunup, Türk Silahlı Kuvvetleri için eller dua niyetiyle semaya açılırken, cemaat namaz sonrasında harekatı sonuna kadar desteklediklerine dair açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA