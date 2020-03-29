"Eller sabunlanırken musluk kapatılabilir" önerisi Meriç Kaymakamlığınca suyun doğru ve yerinde kullanılması gerektiği bildirildi.

Meriç Kaymakamlığınca suyun doğru ve yerinde kullanılması gerektiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ellerin su ve sabunla sık sık yıkanması gerektiği belirtildi.

En az 20 saniye süren sabunlama esnasında suyu akar vaziyette bırakmak yerine bu işlemin musluğun kapatılıp yapılabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Durulama için musluğu tekrar açarak el yıkama işlemini bitirebiliriz. Yine diş fırçalarken ve yüz yıkarken de aynı hassasiyetle hareket etmemiz, önemli miktarda suyumuzun heba olmasına mani olacaktır. Günlük yaşantımızda alacağımız bu gibi basit ama etkili tedbirlerle aşırı su sarfiyatının önüne geçmek elimizdedir. Söz gelimi sadece duş alma süremizi 1 dakika azaltarak, kişi başına yıllık 18 ton su tasarrufu sağlayabiliriz."

Kaynak: AA