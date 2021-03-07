Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir Kovid-19'a yakalandı
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Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir Kovid-19'a yakalandı

07.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:56
Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir Kovid-19'a yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Ellek Belde Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Ellek Belde Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Yeşildemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Mart'ta uygulanan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ve evde tedavi gördüğünü belirtti.

Abbas Yeşildemir, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya da davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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