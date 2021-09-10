Elle taciz şüphelisine adli kontrol - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elle taciz şüphelisine adli kontrol

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elle taciz şüphelisine adli kontrol

Samsun'da kadınları elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da kadınları elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.30 sıralarında vatandaşların kadınları elle taciz ettiği iddiasıyla linç girişiminde bulunduğu Ü.Ö. (22), Mecidiye Çarşısı Subaşı Camii yakınlarında yakalandı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekipler tarafından vatandaşların elinden kurtarılarak polis merkezine götürülen zanlı, bugün Samsun Adliyesi'ne çıkarıldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Faik Öztrak Meral Akşener İbrahim Altay
Magazin Yalın Gökhan Çıra Ferhan Şensoy
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Max Meyer Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Memduh Büyükkılıç Rüya Tabirleri Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Elle taciz şüphelisine adli kontrol - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 19:19:38. #1.12#