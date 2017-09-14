Elle Taciz İddiasına Tutuklama

Samsun'da genç bir kıza elle tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç bir kıza elle tacizde bulunduğu iddia edilen A.İ.(35), şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.İ., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN