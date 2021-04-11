Elden beslenen tilki sosyal medyada fenomen olma yolunda
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Elden beslenen tilki sosyal medyada fenomen olma yolunda

İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Haberler | Güncel

Elden beslenen tilki sosyal medyada fenomen olma yolunda Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde yiyecek bulamayarak yaşam alanına inen tilki fenomen oldu.

Elden beslenen tilki sosyal medyada fenomen olma yolunda

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde yiyecek bulamayarak yaşam alanına inen tilki fenomen oldu.

Yüksek kesimlerde bulamadığı yemeği için Galerdüzü'ne kadar inen tilkiyi vatandaşlar elleriyle besliyor. Rizeli sosyal medya fenomeni Muhammet Ermiş de tilkiyi eliyle besleyerek görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ermiş'in tilkiyle diyaloğu ve "Acaba mıhlama mı etsek" sözleri ise herkesi güldürdü.

Elden beslenen tilki sosyal medyada fenomen olma yolunda
Elden beslenen tilki sosyal medyada fenomen olma yolunda
Elden beslenen tilki sosyal medyada fenomen olma yolunda
Elden beslenen tilki sosyal medyada fenomen olma yolunda
Elden beslenen tilki sosyal medyada fenomen olma yolunda
Elden beslenen tilki sosyal medyada fenomen olma yolunda
Elden beslenen tilki sosyal medyada fenomen olma yolunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR

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