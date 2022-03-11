Elkatmış cinayetinde tek şüpheli de tahliye edildi

Iğdır'a bağlı Evci köyünde, araç içinde başlarından silahla vurulmuş halde bulunan acil tıp teknisyeni Kadir Elkatmış (50) ve eşi Hanım Elkatmış (48) cinayeti ile ilgili tutuklanan tek şüpheli de tahliye edildi.

Olay, 18 Mart 2021 Perşembe günü, merkeze bağlı Evci köyünde meydana geldi. Iğdır Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis'te acil tıp teknisyeni olarak görev yapan 5 çocuk babası Kadir Elkatmış, kiraladığı araçla eşi Hanım Elkatmış ile evden ayrıldı. Elkatmış çiftinin eve dönmemesi üzerine endişelenen çocukları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 19 Mart sabahı Elkatmış çiftinin kiraladığı araç, köy kırsalında bulundu. Hanım ve Kadir Elkatmış çifti de araçta başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Jandarma yaptığı geniş çaplı soruşturmada 30 kişinin ifadesine başvurmuş, 7 kişiyi de gözaltına almıştı. Jandarma ekipleri, Kadir Elkatmış (50) ile sürekli telefonda görüşen Zeki K. (40) üzerinde durdu. Daha sonra gözaltına alınan Zeki K. ifadesinde, Kadir Elkatmış'ın hem akrabası hem de iyi bir dostu olduğunu söylemiş, sağlık sorunları nedeniyle Kadir Elkatmış ile görüştüğünü belirmişti. Jandarmadaki işlemlerin ardından Zeki K., tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi. Burada, Sulh Ceza Mahkemesi, 'Kasten öldürme' suçuna ilişkin olarak tutuklamayı gerektiren somut delillerin bulunduğu, delillerin mevcudiyeti nazara alınarak şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile ön görülen cezasının alt ve üst sınırları ile şüphelinin kaçma ve saklanma ihtimalinin bulunduğu, ayrıca atılı suçun CMK 100/3 maddesinde belirtilen katalog suçlarda olduğu, bu nedenle şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanması halinde yeterli sonuç alınamayacağı anlaşıldığından, şüpheli Zeki K.'nin tutuklanmasına karar vermişti. Bir yıla yakındır tutuklu olan Elkatmış çiftinin tek şüphelisi olan Zeki K., 4'üncü kez çıkarıldığı mahkemede tahliye edildi. Böylelikle Elkatmış cinayetinde tutuklu bulunan tek şüpheli de tahliye edilmiş oldu. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa