Eljif'in menajeri açıkladı! "Real Madrid ve Liverpool istedi"

Ajansspor'da yer alan habere göre; Gardi, yaptığı açıklamada, "Real Madrid, Liverpool ve Tottenham da Eljif Elmas ile ilgileniyordu; ancak Napoli bu transferde çok kararlıydı.

5.08.2019 20:47
Eljif'in menajeri açıkladı!

Ajansspor'da yer alan habere göre; Gardi, yaptığı açıklamada, "Real Madrid, Liverpool ve Tottenham da Eljif Elmas ile ilgileniyordu; ancak Napoli bu transferde çok kararlıydı. Geleceği parlak bir oyuncu ve şimdiden bunu belli ediyor. Napoli'ye gelmek onun için doğru seçimdi; çünkü Ancelotti gibi ona inanan biriyle çalışacak." dedi.

Napoli'nin Cremonese ile oynadığı hazırlık maçında 69. dakikada oyuna dahil olan Makedon yıldız, İtalyan ekibinin formasını ilk defa giymişti.

Kaynak: Hürriyet

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