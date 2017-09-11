Eljif Elmas Listede Yer Aldı mı ?

FIFA'nın oynama izni vermediği Eljif Elmas, Federasyona verilen kadroda da yer almadı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sezon başında sarı-lacivertli renklere dahil edilen Eljif Elmas'ı kadroya katmayı çok istiyordu. Ancak Makedon futbolcunun henüz 18 yaşını doldurmaması nedeniyle FIFA'dan çıkan karar, Kocaman'ın listede değişikliğe gitmesine neden oldu. 24 Eylül'de 18 yaşını dolduracak olan genç futbolcu, bugün verilen listede yer almadı. Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı devre arasında kadroya dahil edecek. Eljif Elmas, bu tarihe kadar antrenmanlarını sürdürecek. Eljif Elmas dışında 14 yabancı oyuncusu bulunan Fenerbahçe, bu isimleri federasyona bildirirken, toplam 32 kişilik bir kadro verdi. Kadroda şu isimler bulunuyor:



Aatif Chahechouhe



Abdullah Yiğiter



Ahmethan Köse



Alper Potuk



Erten Ersu



Giuliano Victor de Paulo



Hasan Ali Kaldırım



İsmail Köybaşı



Jose Fernando Viana de Santana



Josef de Souza



Luis Carlos Nova Neto



Martin Skrtel



Mathieu Valbuena



Mauricio Anibal Isla



Mehmet Ekici



Mehmet Topal



Muhammed Samed Karakoç



Nabil Dirar



Oğuz Kaan Güçtekin



Ozan Tufan



Özgür Kazar



Roberto Soldado Rillo



Robin van Persie



Roman Neustadter



Serhat Kot



Şener Özbayraklı



Tarık Çetin



Uygar Mert Zeybek



Vincent Petrus Anna Sebastian Janssen



Volkan Demirel



Yiğithan Güveli



(İHA)