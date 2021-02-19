Eljif Elmas'ın Parma'ya Tek Başına Attığı Gol
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Eljif Elmas'ın Parma'ya Tek Başına Attığı Gol

19.02.2021 19:16 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:20

İtalya Serie A'nın 20. haftasında oynanan Napoli-Parma karşılaşmasının 32. dakikasında sahneye çıkan Eljif Elmas takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Napoli mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A'nın 20. haftasında oynanan Napoli-Parma karşılaşmasının 32. dakikasında sahneye çıkan Eljif Elmas takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Napoli mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Eljif Elmas'ın Parma'ya Tek Başına Attığı Gol

Kaynak: Dugout

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