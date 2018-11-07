Eljif Elmas Değerini 5'e Katladı

Sarı lacivertli takımın Makedon genç yıldızı, forma ve kalitesi ile Avrupa'nın önemli kulüplerinin gözlemcilerinin takibi altında yer alıyor.

Sezon başında piyasa değeri 500 bin eohlan Elmas'ın değeri, transfermarkt'a göre 3 ayda 5 kat artarak 2,5 milyon euroya çıktı.

2022 yılına kadar sözleşmesi olan genç yıldızın Fenerbahçe'nin geleceğinde önemli bir yer tutması bekleniyor. (Amkspor)