Eliyle koymuş gibi cüzdanı alıp kaçtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eliyle koymuş gibi cüzdanı alıp kaçtı

Bursa'da bir iş hanına giren hırsız, kaşla göz arasında çekmecedeki cüzdanı alıp kayıplara karıştı.

Eliyle koymuş gibi cüzdanı alıp kaçtı
20.07.2020 09:04 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:10

Bursa'da bir iş hanına giren hırsız, kaşla göz arasında çekmecedeki cüzdanı alıp kayıplara karıştı. Sakin tavırlarıyla dikkat eden zanlının kendi eliyle koymuş gibi cüzdanı alması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa'nın en işlek caddelerinden olan İnönü Caddesi'ndeki Kamil Koç İş Merkezi'nde görevli olan Hüseyin Noyan, tuvalete giderken cebindeki cüzdanını çekmeceye bıraktı. İş merkezinin önünden geçen zanlı ise, sanki para kendisini çekmişçesine iş merkezine girdi. Arkasından gelen kişiyi kollayan zanlı, bir şeyler sorduktan sonra dışarı yöneldi. Arkasındakinin asansöre bindiğini gören zanlı, etrafına baktıktan sonra güvenlik noktasındaki çekmecede bulunan cüzdanı ve güneş gözlüğünü alarak iş merkezinden çıktı.

Tuvaletten döndüğünde cüzdanının yerinde olmadığını gören Hüseyin Noyan, polis ekiplerine haber verdi. Cüzdanında yaklaşık bin lira olduğunu belirten Noyan, "Rahat rahat gelerek kameralara bakarak kaçmış. Kredi kartı, ehliyet, nüfus cüzdanı ve bir miktar para vardı. Hepsini alıp kaçmış" diye konuştu.

Yaşananların hepsi ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti Dünya
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım Güncel
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle...
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi 3. Sayfa
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı Güncel
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Otomobil elektrik direğine ok gibi saplandı: 3 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa
Otomobil elektrik direğine ok gibi saplandı: 3 ölü, 1 yaralı
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti
Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şeyma Subaşı Tuvana Türkay Öztürk Serengil Seyfi Dursunoğlu
Spor Adem Ljajic Caner Erkin Fatih Terim Aziz Yıldırım Robert Prosinecki
Daha Fazla Beşiktaş Şampiyon Ayasofya Jandarma
Şu an buradasınız: Eliyle koymuş gibi cüzdanı alıp kaçtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 09:21:06. #1.15#
title