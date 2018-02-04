Elite World Hotels Kimdir?

Elite World Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, Elite World Hotels'i daha yakından tanıtmak amacı ile Wise TV'ye konuştu.

Bezaroğlu, şunları dile getirdi: "Elite World grubu bir zincir. Bizim şu anda 6 tane otelimiz mevcut; 4 otelimiz İstanbul'da, 1 otelimiz Van'da, 1 otelimiz de Marmaris'te hizmet veriyor. 2018 yılı içerisinde 7. otelimizi açacağız, Anadolu Yakası'nda Elite World Asya isminde. 2019 yılı içerisinde Sapanca'daki otelimizi sektöre kazandıracağız Elite World Sapanca olarak. Yurt dışında, yani St. Petersburg'ta devam eden projelerimiz var. 2020 itibariyle de muhtemelen yurt dışı otellerimizi açmış olacağız".