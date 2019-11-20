Elite World'de ayın personeli etkinliği

20.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:20

Elite World Van Hotel; ekim ve kasım aylarının personellerini seçti.



Otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy; ekim ve kasım aylarının yoğun geçtiğini ifade ederek, "Her zaman olduğu gibi bu süreçte de gösterdiğiniz azim ve üstün gayretten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de bu azim ve gayretlerimiz devam eder" ifadelerini kullandı.



Otel olarak personellerinin moral ve motivasyonu açısından düzenli olarak bu tür etkinlikleri düzenlediklerini dile getiren Aksoy, "Amacımız personellerimizin moral ve motivasyona katkı sağlamak ve dolayısıyla gelen müşterilerimize hizmetin en iyisini sunmaktır. Bu anlamda bu tür etkinliklerimizi yıl içerisinde düzenli olarak yapıyoruz. Personellerimiz de bu moral ve motivasyonla gayretlerine gayret ekliyor, daha güzel hizmet sunmaya çalışıyor. Bu da hem bizleri mutlu ediyor hem de misafirlerimizin otelimizden ve dolayısıyla ilimizden memnun ayrılmasına vesile oluyor" diye konuştu.



Ekim ve kasım ayı personeli seçilenlere ödüllerinin verildiği etkinlikte, ayrıca doğum günü ve çocuğu olan personellere de hediyeler takdim edildi. Pasta kesimi ile devam eden program ikramlarla sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA