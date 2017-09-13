Elitaş'tan Kocasinan Belediyesine Ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı makamında ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamada, Elitaş, Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Çolakbayraktar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Elitaş, ziyarette belediyenin başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti :



"Özellikle Kocasinan Belediyesi'nin başlatmış olduğu kentsel dönüşüme vatandaşımız katkı sağlarsa hem arsaların değeri artacak hem de şehrin güzelleşmesine katkı sunacak. Kocasinan ilçesi her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. İlçemizde bulunan bölge hastanesi, Türkiye'de örnek gösterilen MOBİLYAKENT, Demirciler Sitesi, Oto Servisçiler Sitesi, terminal, tren yolu, Kayseri'nin denizi sayılan Yamula Barajı ve kooperatifler bunun örneğidir. Özellikle Erkilet Havaalanı çevresinde yapılan yatırımlardan dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı tebrik ediyorum. O bölgede yapılan işyerleri, oteller, konutlar ve bölge hastanesinin şehrin büyümesine katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Genç başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ile beraber, Kocasinan'a 10 yılda yapılacak işin 5 yılda yapılacağına inanıyorum."



Çolakbayrakdar ise belediye olarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak amacıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.