Elitaş: "Sanayicilerimizin dertlerini çözebilmek için hazırız"

29.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:42

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, sanayicinin dertlerini çözebilmek, önlerindeki engelleri kaldırmak için hazır olduklarını söyledi.

Elitaş, Çorlu Ticaret Sanayi Odası'nda (TSO) düzenlenen "Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Marmara Bölge Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyümesi ve hedeflerine ulaşması için çalıştıklarını belirtti.

Bu toplantıların sanayiciler için verimli olduğunu ifade eden Elitaş, "17 yıldır birlikte çalıştığımız değerli arkadaşlarımız, Organize Sanayi Bölgeleri ve Türkiye'nin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için gayret ettiler. Bugüne kadar 5 veya 6 sanayi bakanımız oldu. Bakanımız Mustafa Varank'ın bu dönem için bir şans olduğunu söylemek istiyorum. Yıllardır sanayicilik yapmış dertli olan ve bu sefer de dertleri çözen tarafta olan birisi olarak bakanımızın gayretlerini görüyor ve destekliyoruz." dedi.

Elitaş, sanayide sorunların hiç bir zaman bitmediğini vurgulayarak, "Biz bazı meseleleri gündeme getireceğiz ve çözümleri birlikte bulacağız. Sanayicilik heyecan işidir, sanayicilik cesaret işidir, sanayicilik aşk işidir,. Heyecan, cesaret olmayınca bu yola gidilmez. Zor olan işi becermek, sanayiciye has bir hadisedir. Herkes sanayici olamaz. Bu memlekette sanayici olan bir avuç insan var." diye konuştu.

"Sanayicimize destek olmaya hazırız"

Elitaş, organize sanayinin, bu insanların bir araya gelerek kurduğu bir sistem olduğunu dile getirdi.

OSBÜK başkanı ve kuruluşlarıyla görüşme halinde olduklarının altını çizen Elitaş, şunları kaydetti:

"Biz sanayicilerimizin dertlerini çözebilmek için, önlerindeki engelleri kaldırabilmek için hazırız. Bütün siyasi parti temsilcilerimiz bana yetki verdi. Kendileri adına karar ve taahhüt vermem konusunda bana yetki verdiler. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu olarak sanayicinin önündeki engelleri kaldırmak üzere, sanayicimize yardım etmeye ve destek olmaya her zaman hazırız."

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da toplantıda konuşma yaparak il genelindeki organize sanayi bölgeleri ve kent ekonomisi hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA