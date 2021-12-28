Elitaş, 'Kripto Para' ile ilgili yasal düzenleme için çalışmalara başlayacaklarını söyledi - Haberler
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Elitaş, 'Kripto Para' ile ilgili yasal düzenleme için çalışmalara başlayacaklarını söyledi

Elitaş, 'Kripto Para' ile ilgili yasal düzenleme için çalışmalara başlayacaklarını söyledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elitaş, 'Kripto Para' ile ilgili yasal düzenleme için çalışmalara başlayacaklarını söylediAK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'Kripto para' ile ilgili yasal düzenleme için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Elitaş, ' Kripto Para' ile ilgili yasal düzenleme için çalışmalara başlayacaklarını söyledi

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'Kripto para' ile ilgili yasal düzenleme için çalışmalara başladıklarını bildirdi.AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto parayla ilgili yasal düzenlemenin alt yapısının detaylarını masaya yatıracaklarını duyurdu. Çalışmaların bugün başlayacağını bildiren Elitaş, kriptonun önde gelen isimlerini de yarın Meclis'te ağırlayacaklarını söyledi.

Haber :  ANKARA


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