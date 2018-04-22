Elitaş: Kılıçdaroğlu Vekillerini Kiraya Verdi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bunlar kiralık milletvekili. Kılıçdaroğlu vekillerini kiraya verdi" dedi.

Elitaş: Kılıçdaroğlu Vekillerini Kiraya Verdi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bunlar kiralık milletvekili. Kılıçdaroğlu vekillerini kiraya verdi" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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