Elit Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Yıldızhan: "Son Tedbirler İnşaat Sektörüne Merhem Olacak"

Elit Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mert Yıldızhan, hükümetin reel sektöre ve inşaat sektörüne yönelik aldığı son tedbirlerin ekonomik aktiviteye ivme kazandıracağını belirterek, "İnşaat sektörü güçlenecek" dedi.

Elit Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mert Yıldızhan, hükümetin aldığı son tedbirlerin seçim öncesi belirsizlik algısının etkisini gidererek ekonomik aktiviteyi canlandıracak nitelikte ve son derece isabetli olduğunu belirterek, inşaat sektörünü de canlandıracağını bildirdi. Yıldızhan, inşaat sektörüne yönelik imar affı, konutta KDV ve tapu harcı indirimi gibi düzenlemelerin ekonomiye güçlü bir nefes olacağını, reel sektörü rahatlatacağını, tüketimi, yatırımları canlandıracağını, seçim öncesi pompalanan olumsuz algıların önüne geçeceğini vurguladı. "İmar barışı" ile ülke genelindeki 13 milyon binayı ilgilendiren adeta kangren olmuş bir soruna çözüm getirildiğine, bunun ciddi bir reform olduğuna işaret eden Yıldızhan, konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV'nin de 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranının yüzde 4'ten 3'e çekilmesinden dolayı bunun ekonomik aktiviteye yansıyacağını ifade etti. Bankaların yapacağı kampanyaların da sektörü hareketlendireceğini belirten Yıldızhan, "Son dönemde kur artışı kaynaklı maliyet baskısı ve çeşitli mihraklarca pompalanan olumsuz algıların da etkisiyle ekonomimizin lokomotifi inşaat sektöründe konut satışlarında arızi bir duraksama eğilimi belirmişti. Alınan önlemler tam da yaraya merhem oldu. Bu düzenlemelerle ekonomimizin lokomotifi daha da güçlenecek, ekonomi trenini çok daha hızlı çekecek" diye konuştu.

İnşaat sektörünün önde gelen firmalarından Elit Yapı'nın Başkent'in en gözde lokasyonu Beytepe'de yükselen projesi Elit Manzara Beytepe'de Haziran'da teslimlerin başlayacağını söyleyen Yıldızhan, akabinde yeni projelerine start vereceklerini söyledi. Elit Manzara Beytepe'de çok hızlı bir satış gerçekleştirdiklerini ve bu başarının yeni yatırımları için de itici güç olduğunu anlatan Yıldızhan şu bilgileri verdi:

"Doğru lokasyon seçimi ve ileri teknolojilerin kullanıldığı, lüks ve konforun kalite ile sunulduğu projeler her daim satış başarısına ulaşıyor. Biz de Elit Manzara Beytepe'de çok olumlu dönüşler aldık. Haziran'da teslim edeceğimiz projemizde çok az sayıda daire kaldı. Öncelediğimiz kalite ve konforun ön planda olduğu farklı unsurları da taşıyacak yeni projemizin hazırlıklarını da tamamladık."

Elit Yapı'nın Beytepe'de imza attığı ikinci projesi olan Elit Beytepe Manzara, 4 blokta 119 konuttan meydana geliyor. 13 bin 751 metrekarelik arsa üzerine kurulan proje, 37 bin 600 metrekare inşaat alanına sahip. - ANKARA