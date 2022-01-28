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Elit Spor Kulübü yoluna başarıyla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elit Spor Kulübü yoluna başarıyla devam ediyor

Erkek Voleybol 2. Lig 8. Grupta mücadele eden Tatvan Elit Spor Kulübü, evinde ağırladığı Şırnak Belediye Spor Kulübünü 3-0 mağlup etti.

TATVAN, BİTLİS (İHA) - Erkek Voleybol 2. Lig 8. Grupta mücadele eden Tatvan Elit Spor Kulübü, evinde ağırladığı Şırnak Belediye Spor Kulübünü 3-0 mağlup etti.

Tatvan Elit Spor Kulübü, ligde tüm hızıyla ilerlemeye devam ediyor. Erkek Voleybol 2. Ligde mücadele eden Tatvan Elit Spor Kulübü, Şırnak Belediye Spor Kulübü ile oynadığı karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti.

Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda oynanan maçta başarılı mücadele eden filenin efeleri, ligdeki ilerleyişini sürdürmeye devam ediyor. Müsabakayı yakından takip eden Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, maç sonunda sporcuları ve yönetimi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİTLİS

Elit Spor Kulübü yoluna başarıyla devam ediyor

Elit Spor Kulübü yoluna başarıyla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

voleybol, gençlik, Şırnak, Tatvan, Spor, Haber

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