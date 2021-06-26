Elit Masterlar Kdz. Ereğli'de
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Elit Masterlar Kdz. Ereğli'de

Elit Masterlar Kdz. Ereğli'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gösteri maçı için Kdz. Ereğli'ye gelen Elit Master çatısı altındaki Beşiktaş Master takımı ile Batı Karadeniz Bölge Karması, Karabük, Alaplı, Hendek ve Kdz. Ereğli takımlarını misafir etti.

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gösteri maçı için Kdz. Ereğli'ye gelen Elit Master çatısı altındaki Beşiktaş Master takımı ile Batı Karadeniz Bölge Karması, Karabük, Alaplı, Hendek ve Kdz. Ereğli takımlarını misafir etti.

Gösteri maçı için Kdz. Ereğli'ye gelen Elit Master çatısı altındaki Beşiktaş Master takımı ile Batı Karadeniz bölge Karması, Karabük, Alaplı, Hendek ve Ereğli takımları kent protokolü ile Halk Kafe'de kahvaltıda bir araya geldi.

Kdz. Ereğli kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Hüzeyfe Yücedağ ile sporcuları ağırlayan Başkan Posbıyık, değişik kentlerden gelen sporcuları Ereğli'de görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu yaptığı konuşmada, 10 yıla yakın futbol oynadığını belirterek "Sizleri kentimizde ağırlamaktan ve büyük mutluluk duyuyoruz. Kentimizde görev yaptığım süre içerisinde amatör spora kulüplerimize elimizden gelen katkıyı göstermeye çalıştık."dedi.

Başkan Posbıyık ise, "Değişik şehirlerden kentimize gelen sizin gibi değerli sporcuları ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Her zaman gelen konuklara söylediğim bir şey var. Denizin mavisi, Ormanın yeşili, Güneşin sarısının orijinal renkleri dünyada sadece Karadeniz Ereğli'sinde vardır. Karadeniz Ereğli'yi görmeden ölmek öbür dünyaya eksik gitmek demektir. Çok şanslısınız eksikliğinizi giderdiniz. Size spor hayatınızda ve yaptığınız turnuvalarda başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

"Ereğli Belediyespor, 8 ayrı branşta gençlere hizmet veriyor"

Başkan Posbıyık, "Belediye ile birlikte, Belediyespor Kulübü Başkanlığı'nı da yapıyorum. Biz sadece bir futbol takımı değiliz; İçinde Kadın Futbol takımını da barındıran, erkek futbol takımı, boks, basketbol, voleybol, hentbol gibi toplam 8 branşta yüzlerce sporcumuz var. Kadın Futbol takımımızdan çok sayıda futbolcumuz milli takıma davet edildi. Bu dönem yine 4 tane kızımız milli takıma çağırılacak. Bununla mutluluk ve gurur duyuyorum." dedi.

Organizasyon ekibi tarafından protokol üyelerine Beşiktaş forması ve plaket takdim edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. - ZONGULDAK

Elit Masterlar Kdz. Ereğli'de
Elit Masterlar Kdz. Ereğli'de
Elit Masterlar Kdz. Ereğli'de
Elit Masterlar Kdz. Ereğli'de
Elit Masterlar Kdz. Ereğli'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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