Elit Master Lig Master Cup 2021 şampiyonları, Süper Kupa karşılaşmasında bir araya geldi
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Elit Master Lig Master Cup 2021 şampiyonları, Süper Kupa karşılaşmasında bir araya geldi

Elit Master Lig Master Cup 2021 şampiyonları, Süper Kupa karşılaşmasında bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elit Master Lig Master Cup 2021 şampiyonları, Süper Kupa karşılaşmasında Maçka'da bir araya geldi.

Elit Master Lig Master Cup 2021 şampiyonları, Süper Kupa karşılaşmasında Maçka'da bir araya geldi.

Elit Master Lig A Grubu Türkiye Şampiyonu Maçka Belediyesi Veteranlar takımı ile diğer gurubun şampiyonu Hendek Belediyesi Veteranlar Takımı süper kupa finalinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Maçka Belediyesi Veteranlar Takımı, Hendek Belediyesi Veteranlar Takımını 4-0 yenerek Süper Kupanın sahibi oldu. Maçka Masterlar'ın golleri Serdar Özbayrak (3) ve İbrahim Parlayan (1) attı. Trabzonsporlu eski futbolcu İbrahim Yattara'nın da oynadığı karşılaşmada binlerce Maçkalı taraftarın doldurduğu ilçe stadında Maçka Belediyesi Veteranlar Takımı'nın oynadığı oyun taraftarlardan büyük alkış aldı. Maçka Belediyesi Veteranlar Takımını Kaptanı Belediye Başkanı Koray Koçhan, "Hendek Belediyesi Veteranlar Takımı'nı misafir etmekten mutluluk duyduk. Çok güzel, dostane bir maç oldu. Elit Master Lig ailesine çok teşekkür ederiz. Bundan sonrada Süper Kupa finalleri bir gelenek halini alır inşallah. Kupayı bugün kazandığımız için çok memnunum. Elit Master Lig Master Cup 2021 Süper Kupası ilçemize armağan olsun" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Elit Master Lig Master Cup 2021 şampiyonları, Süper Kupa karşılaşmasında bir araya geldi
Elit Master Lig Master Cup 2021 şampiyonları, Süper Kupa karşılaşmasında bir araya geldi
Elit Master Lig Master Cup 2021 şampiyonları, Süper Kupa karşılaşmasında bir araya geldi
Elit Master Lig Master Cup 2021 şampiyonları, Süper Kupa karşılaşmasında bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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