Elit Koyunlara "Yaz Banyosu"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde özenle yetiştirilen ivesi ırkı koyunlar, sıcak havadan etkilenmemeleri ve daha iyi gelişmeleri için yünleri kırkıldıktan sonra yıkanarak meraya çıkarılıyor.