Elit Koyunlara "Yaz Banyosu"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde özenle yetiştirilen ivesi ırkı koyunlar, sıcak havadan etkilenmemeleri ve daha iyi gelişmeleri için yünleri kırkıldıktan sonra yıkanarak meraya çıkarılıyor.

Elit Koyunlara

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde özenle yetiştirilen ivesi ırkı koyunlar, sıcak havadan etkilenmemeleri ve daha iyi gelişmeleri için yünleri kırkıldıktan sonra yıkanarak meraya çıkarılıyor.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et