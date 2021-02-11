Elit İşcan-Efecan Şenolsun davasında karar... Gözyaşlarını tutamadı

İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcının mütalaasını değerlendiren ve son savunmaları alan mahkeme, Efecan Şenolsun'u şikayete söz konusu tüm suçlamalardan beraat ettirdi.

Şenolsun, beraat kararının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Efecan Şenolsun'u son duruşmasında da ailesi ile arkadaşları yalnız bırakmadı. Oyuncu, duruşma sonrası açıklama yaptı ;

Haydar Efecan ŞENOLSUN açıklaması:

İKİ BUÇUK YILIMI ÇALDILAR

"Kişisel ihtiraslarına ve hırslarına dayalı iddialarıyla hayatımın iki buçuk yılını çalan Elit İşcan'a karşı verdiğim hukuki mücadeleyi kazandım. Başından beri gerçek dışı kurgularına mahkemeyi ve kamuoyunu inandırmaya çalıştılar. Kasten mahkeme sürecinin uzamasını sağladılar. Düzenli biçimde yalanlara ve çarpıtmalara dayalı basın açıklamaları yaptılar. Mesleğimle, kişiliğimle alay eden üslupta ve dava konusuna yakışmayan ciddiyetsizlikte beyanatlarda bulundular. Bütün bu süreçte amaçlarına hizmet etmemek için, ailemi yıpratmamak adına ve hukuka olan inancımdan dolayı sessiz kaldım.

KADINLARIN MÜCADELESİNİ ALET ETTİLER

Bu dava sonunda kamuoyunun bilmesini istediğim en önemli konu şudur; Elit İşçan ve etkilemeyi başardığı kadın hakları mücadelesi verdiğini düşünen bazı kişiler, sektörde yer edinme, itibar görme amacı ile beni kişisel ihtiraslarına ve hedeflerine alet etmişlerdir. Kadına karşı suçlarla ilgili var olan, benim de ailemle her zaman destekçisi olduğum toplumsal hassasiyeti, duyarlılığı istismar edip, mücadelenin içini boşaltma pahasına kampanya oluşturmaya çalıştılar.

DAVAYLA ŞÖHRET PEŞİNE DÜŞTÜLER

Duruşmalarda bana, avukatıma hatta mahkeme üyelerine karşı cinsiyetçi bir yaklaşım sergileyerek erkek olmak suçmuş gibi aleyhte algı yaratıp mahkeme kararına etki etmek istediler. Bunlar maalesef iftiralarına dayalı davayı kazanıp, ünlüler dünyasında bu alanda beklenen ilk sonucu yaratıp kendilerine yurt içi ve yurt dışında şöhret kazandırmak uğruna kadına karşı suçlarla ilgili mücadele eden kişi ve kuruluşların gücüne zarar vermeyi de göze aldılar. Adaletin tecelli etmesinden dolayı mutluyum. Ama iş ve özel hayatımda iki buçuk yıldır yaşadığım maddi-manevi büyük kaybı yargı ile tazmin yoluna gideceğimin bilinmesini isterim. Bu zor süreçte tüm duruşmalara gelerek beni hiç bir zaman yalnız bırakmayan aileme, arkadaşlarıma, ajansıma ve destek olan sevenlerime çok teşekkür ederim. Basın ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Hürriyet