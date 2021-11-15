Elit Akademi U16 Ligi
Elit Akademi U16 Ligi 6.Grupta mücadele eden Yukatel Kasyerispor, sahasında oynadığı maçta Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Elit Akademi U16 Ligi 6.Grupta mücadele eden Yukatel Kasyerispor, sahasında oynadığı maçta Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Erkilet Stadı 1 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan sarı kırmızılılar karşılaşmanın uzatma dakikalarında Miraç Akay'ın attığı gole engel olmadı ve sahadan 1-1 berabere ayrıldı.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hacı Güverti xx, Yakup Aksoy xx, Murat Ahi xx
Yukatel Kayserispor U16: Yahya Berat Alemdar xx, Ahmet Öztürk xx, Korkmazcan Dernek x, Mustafa Tarık Obut xx, Batuhan Özgan xx, Resul Ekrem Sakarya xx ( Umut Türk dk. 73 x), Fuat Çağkan Batır xx (Bekir Kaan dk. 73 x), Necip Özer x (Orkun Temir dk. 46 x), Arda Hasan Öğretir xx, Emin Burak Dursun x Mahmuthan Polat dk. 46 x), Yusuf Tümkaya x (Alperen Öztaş dk. 65 x)
Adanaspor U16: Kaan Güner x, Kemal Akça x, Ali Niyazi Ekizoğlu x, Faruk Arsal x (Dk.67 Doğukan Başdinkçi x), Samet Emlik xx, Muhammed Arda Çelik x (Serkan Ulaştırıcı dk. 46 x), Arda Veysel Uzun x (Aytekin Ayyıldız dk. 67 x), Hüseyin Çiçek xx, Muhammet Arda Özşahin x, Hakan Yunmak x, (Mert Kozan dk. 72 x), Miraç Akay xx
Goller: Batuhan Özgan (Dk.38) (Yukatel Kayserispor U16), Miraç Akay (Dk.90+3) (Adanaspor U16) - KAYSERİ