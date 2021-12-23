"Elinin hamuruyla" açtığı iş yerinde 25 kişiye istihdam sağlıyor

ANKARA (AA) - Amasya'da yaşayan 3 çocuk annesi 44 yaşındaki Ayşe Seneger, aile bütçesine katkı sağlamak için evde yaparak sattığı hamur işleri ilgi görünce KOSGEB desteğiyle imalathane kurdu ve 25 kişiye istihdam sağladı.

Daha önce Ankara'da yaşayan Seneger, çevresinden gelen siparişlerle evinde mantı, börek ve kurabiye gibi ürünler yaparak satmaya başladı.

Yaptığı hamur işleri çok beğenilen Seneger, bir süre sonra imalathane açmaya karar verdi.

KOSGEB'in girişimcilik kursuna katılan Seneger, aldığı 110 bin liralık hibe desteği ve birikimleriyle Amasya'da imalathane kurdu.

Amasya'ya yerleşen Seneger'in en büyük destekçisi ise kendisine de iş verdiği gıda mühendisi eşi Ayhan Seneger oldu.

Ayşe Seneger, AA muhabirine, hamur işi yapmayı çok sevdiğini belirterek, yaptığı ürünlerin beğenildiğini söyledi.

İşletmeyi kurduktan sonra işlerin beklediğinden daha hızlı büyüdüğünü ifade eden Seneger, "Şimdi birçok ürün üretiyoruz, mantı, börek, simit, poğaça, kurabiye ve gözleme çeşitleri... Türkiye'nin birçok şehrine gönderiyoruz, Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Amasya ve çevresine taze ürünler de satıyoruz." dedi.

Gıda mühendisi eşinin, imalathaneyi kurunca işten ayrılıp kendisine destek olmaya başladığını anlatan Seneger, "Kendi işimin patronu oldum, eşim de hem çalışanım hem destekçim oldu. Ürettiğimiz ürünler bütün sofralara ulaşıyor ve beğeniliyor, bu beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Girişimci olmak isteyen ev hanımlarına tavsiyelerde bulunan Seneger, şunları dile getirdi:

"Benim gibi olan ev hanımları inanarak hayallerinin peşinden gitsinler. Ben de bu işin bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim ama başlayıp, azmedince beklediğimden daha büyük işler oldu. Artık evde yaptığım ürünleri aynı doğallıkta 25 çalışanımla üretip, Türkiye'nin her yerine ve yurt dışına gönderiyorum. Bunun gururu ve mutluluğu paha biçilemez. Üretmenin, kendi istediğin şeyleri başarmanın mutluluğu tarif edilemez, herkese tavsiye ederim. Hibe desteğiyle iş yerimi açtım. Allah devletimizin yokluğunu vermesin."