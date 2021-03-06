Elinin hamuru ile 12 tonluk beton mikseri kullanıyor

Bursa'da 12 tonluk beton mikserinde 6 yıldır direksiyon sallayan 34 yaşındaki Sevda Yaruk, görenleri şaşkına çeviriyor. Yörük kadın eli değen her işin daha farklı olduğunu belirterek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Yaptığı işin babasından kendisine miras kaldığının altını çizen genç kadın, Türkiye'de meslek dalında daha önce örneği görülmeyen bir işin altına imzasını attı. Sevda Yaruk, "İşimi severek yapıyorum. Zaten bu meslek bana babamdan kaldı. Çocuk yaşlarda babam eve gelince onu hayranlıkla izliyordum. 6 yıldır direksiyon sallıyorum. Yollarda 5-6 sefere çıktığımız zamanlar oluyor. Bazen beni yollarda görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Uzaylı görmüş gibi bakıyorlar. Sonra alışıyorlar. Eşim erkek kuaförü ve benim en büyük destekçim. İşim bitince eve gidiyor ve ev işlerine vakit ayırıyorum. Türk kadını istediği zaman her işi başarabilir' ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı