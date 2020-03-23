Elinin değdiği taşlar sanat eserine dönüşüyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Elinin değdiği taşlar sanat eserine dönüşüyor - Haber
Antalya, Kültür Sanat

Elinin değdiği taşlar sanat eserine dönüşüyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Erdal Parlaklı, tam 20 yıldır taşlara resimler çizerek hem sanatını icra ediyor, hem de hayatını bu işten kazanıyor.

23.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:52
Elinin değdiği taşlar sanat eserine dönüşüyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Erdal Parlaklı, tam 20 yıldır taşlara resimler çizerek hem sanatını icra ediyor, hem de hayatını bu işten kazanıyor.

Tarihi Kaleiçi sokaklarında kurduğu tezgahında boyadığı taşları ve tuvalleri satan Parlaklı, deyim yerindeyse ekmeğini taştan çıkarıyor. Parlaklı, farklı boyutlardaki taşların üzerine çizdiği resimlerin içindeki detaylarla görenleri şaşırtıyor.

Kullandığı malzemelerin ve yaptığı sanatın bütününü, "doğadaki güzellikleri doğadan bir objeye taşımak" olarak adlandıran sanatçı, birer tuval olarak gördüğü taşları sahilden topladıktan sonra taşların formlarının verdiği ilhamla yaklaşık 3 günde eserini tamamlıyor. Parlaklı, alışılagelmişin dışında sanatın sınır tanımadığını gözler önüne seriyor.

Boyadığı taşları ev aksesuarları şeklinde satan Parlaklı, aynı zamanda kolye ve yüzük gibi aksesuar olarak kullanılabilecek taşları da boyayarak, eserlerini farklı alanlarda kullanma olanağı sağlıyor.

Sanatçı Erdal Parlaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğine tuvallere resimler çizerek başladığını, ancak ekonomik sıkıntıların onu farklı malzemelerle çalışmaya yönelttiğini anlattı.

Taş boyama sanatını kendisi için olanaksızlıktan başlamış bir sanat olarak değerlendiren sanatçı, "Taş boyama benim için azmi ifade ediyor. Taş gibi olabilmek, taş kadar dayanıklı ve dirayetli olabilmek yani yaptığım şeyi yapabilmek adına zorladığım imkanları ifade ediyor. Hiçbir şey olmazsa taş olur gibi." dedi.

Parlaklı, sanatı icra etmenin kalıplar dışına çıkılarak da yapılabileceğini, imkansızlıkların içinde bile var olabileceğini kanıtlıyor.

Taşlar onun elinde sanat eserine dönüşüyor

Resimlerinde sıklıkla doğa ögelerine yer veren Parlaklı, "İnsanların doğadan kopuşunu ve bunun onlar üzerindeki olumsuz etkilerini görüyorum. Böyle bir kaygı taşıdığım için doğal bir malzeme üzerine doğayı resmedip, bir anlamda doğa ile sanatı birleştirerek bunu insanların evlerine taşımalarını sağlıyorum." dedi.

Erdal Parlaklı, büyüklü küçüklü taşlara yeniden hayat verirken resimlerinde dikkati çekmek istediği ve insanları düşündürecek konuları seçtiğini belirterek, "Herhangi bir konuya kalıplaşmış şekilde tek bir açıdan bakılmasını istemediğim için, farklı açılardan bakıldığı zaman her şeyin daha iyi anlaşabileceğine inandığımdan bunu resimlerimde sağlamaya, uygulamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haber
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haber
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama geldi Haber
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama geldi
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haber
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
'Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz' Haber
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
'En büyük hobim cinsel ilişki' diyerek gündem olan Didem isyan etti Haber
"En büyük hobim cinsel ilişki" diyerek gündem olan Didem isyan etti
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu
Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi
Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu
Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu
Günlük burç yorumları 23 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Angela Merkel Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Ece Erken Demet Akalın Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Almanya 112 Acil
Şu an buradasınız: Elinin değdiği taşlar sanat eserine dönüşüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 13:28:31. #1.14#
title