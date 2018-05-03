Elini Un Eleme Makinesine Kaptıran Kişi Yaralandı

Ödemiş ilçesinde sağ elini un eleme makinesine kaptıran bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çaylı Mahallesi'ndeki bir un değirmeninde un eleyen M.B. (60) işlem sırasında sağ elini un eleme makinesine kaptırdı. Un değirmeni sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.B'yi Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen M.B'nin ameliyat edileceği ve hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.