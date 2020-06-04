Elini tütün dikme makinesine sıkıştıran çocuk yaralandı DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, elini tütün dikme makinesine kaptıran 9 yaşındaki Ramazan Mert Marık, yaralandı.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, elini tütün dikme makinesine kaptıran 9 yaşındaki Ramazan Mert Marık, yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından eli sıkıştığı yerden kurtarılan Ramazan Mert, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Mert Marık, ailesi ile birlikte tarlaya gitti. İddiaya göre, ailesi tütün dikimi yaptığı sırada, Marık sol elini tütün dikme makinesinin arık açma bölümündeki dişlisine sıkıştırdı. Olayı gören yakınları, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile makine dişlisini olduğu yerden çıkardı. Ambulansa alınan Marık, elindeki makine dişlisi ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede, sağlık personelinin nezaretinde Marık'ın eli dişliden kurtarıldı. Yaşadığı olay nedeniyle bir parmağının koptuğu öğrenilen küçük çocuğun tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA