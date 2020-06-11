Elini torna makinesine kaptırdı Elini torna makinesine kaptırdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçi elini torna makinesine sıkıştırarak yaralandı.

Elini torna makinesine kaptırdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçi elini torna makinesine sıkıştırarak yaralandı.

Olay Ağaç İşleri Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir sandalye fabrikasında meydana geldi. 54 yaşındaki Yener P., bir anlık dalgınlık neticesinde elini torna makinesine kaptırdı. Makineye eli sıkışan işçinin yardımına mesai arkadaşları yetişti. Yener P., haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İşçinin elinde ezilmeler meydana geldiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA