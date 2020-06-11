Elini torna makinesine kaptıran işçi yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde elini torna makinasına kaptıran Yener P. (54), yaralandı.
11.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:58
BURSA'nın İnegöl ilçesinde elini torna makinasına kaptıran Yener P. (54), yaralandı.
Olay, ilçedeki Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'ndeki 28. Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında meydana geldi. İşçi Yener P. (54), sabah saatlerinde işini yaptığı esnada elini torna makinesine kaptırdı. Eli parçalanan Yener P. mesai arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin tedavisi sürerken polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA