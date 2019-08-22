Elini makineye kaptıran işçi yaralandı

Elini makineye kaptıran işçi yaralandı

Elini makineye kaptıran işçi yaralandıBURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesine bir fabrikada elini makineye sıkıştıran işçi yaralandı.

22.08.2019 23:37
Elini makineye kaptıran işçi yaralandı

Elini makineye kaptıran işçi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesine bir fabrikada elini makineye sıkıştıran işçi yaralandı.

Alınan bilgiler göre, ağaç işleri sanayinde faaliyet gösteren bir fabrikada 29 yaşındaki Erol K. isimli işçi, çalıştığı sırada bir anda sol elini makine kaptırdı. Acılar içerisinde kalan işçinin yardımına arkadaşları yetişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından Bursa'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Elini makineye kaptıran işçi yaralandı
Kaynak: İHA
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