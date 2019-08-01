Elini kıyma makinesine kaptıran kasap yaralandı

Mersin'de elini kıyma makinesine kaptıran kasap hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Suriyeli Abdülrezzak Ömer Muhammed Ali, Gündoğdu Mahallesi'ndeki kasapta çalıştığı sırada elini kıyma makinesine kaptırdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ali'nin kopan 5 parmağından 4'ü makineden çıkartılarak yerine dikilebilmesi için 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA