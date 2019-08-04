Elini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye götürüldü (2)
PARMAKLARINI KAYBETTİSakarya'nın Akyazı ilçesinde, çalıştığı şarküteride elini kıyma makinesine kaptıran Kudret Kınal, kıyma makinesi ile birlikte Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
PARMAKLARINI KAYBETTİ
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, çalıştığı şarküteride elini kıyma makinesine kaptıran Kudret Kınal, kıyma makinesi ile birlikte Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Eli makineden çıkarılan Kudret Kınal'ın parmakları kesilirken, ameliyata alındı.
Kaynak: DHA
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