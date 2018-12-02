Elini Bobin Sarma Makinesine Kaptıran İşçi Yaralandı
Gaziantep'te elini bobin sarma makinesine kaptıran işçi yaralandı.
Gaziantep'te elini bobin sarma makinesine kaptıran işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ambalaj fabrikasında çalışan M.Ş. (29), sağ elini bobin sarma makinesine kaptırdı.
Çalışma arkadaşlarından yardım isteyen M.Ş, elini makineden çıkartamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından M.Ş'nin eli bobin makinesinden çıkarıldı.
Kentteki özel hastaneye kaldırılan M.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.